Изменит суть конфликта: в МИД РФ грозятся последствиями в случае дальнобойных ударов

Захарова заявила, что использование Украиной дальнобойных ракет для атак вглубь РФ будет означать прямое участие США и союзников в боевых действиях.

В МИД РФ заявили, что возможные атаки Украины дальнобойными ракетами вглубь российской территории радикально изменят суть конфликта. Представитель ведомства Мария Захарова пригрозила, что ответ России будет ощутимым, сообщают росСМИ.

"Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта", - сказала она.

Захарова добавила, что если Украина атакует Россию дальнобойными ракетами, то Москва готова дать ответ.

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"Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Кроме того, она отметила, что пока не уверена, что западные СМИ, которые публикуют информацию о том, что Украина получила разрешение на использование дальнобойных ракет по территории РФ от США, опираются на официальные источники. Тем не менее Захарова считает, что Запад хочет эскалации войны:

"Ясно одно: на фоне поражений украинских войск Запад ставит на эскалацию гибридной войны против России, пытаясь достичь иллюзорной цели - нанести Москве стратегическое поражение. Однако никакое "чудо-оружие", на которое "молятся" Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход "СВО"".

Разрешение на дальнобойные удары по РФ для Украины - что известно

Напомним, что 17 ноября в The New York Times заявили о том, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ. Отмечается, что одной из возможных целей являются северокорейские войска.

В The Economist считают, что разрешение США на удары ATACMS по РФ оставляет три существенных вопроса. Тем не менее журналисты добавили, что это решение поднимет моральный дух и укрепит позиции Украины перед переговорами.

Пока Пентагон отказался комментировать эту информацию.

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