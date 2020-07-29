Лукашенко созвал экстренное совещание Совбеза из-за путинских наемников

С членами Совбеза Лукашенко встретится во Дворце Независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание с членами Совета безопасности.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

"Лукашенко прямо сейчас собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза", - заявили в Telegram-канале.

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Как сообщал УНИАН, 32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Справка УНИАН. Так называемая частная военная компания «Вагнер» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности. Иностранные СМИ связывают деятельность ЧВК непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным.

ЧВК "Вагнер" известна жестоким обращением с военными пленными и мирными жителями. Самих боевиков не раз обнаруживали в горячих точках мира после публикации в сети их зверств. Некоторые из членов компании этого даже не скрывали.

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