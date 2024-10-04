Он говорит, что блеф кремлевского правителя раскрыли.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступал за пересечение российских "красных линий" относительно войны в Украине.

В интервью для Financial Times он сказал, что в начале полномасштабной войны были дни и недели, когда им приходилось обсуждать и решать вопросы относительно этих линий. По словам Столтенберга, необходимо было учитывать опасность, однако останавливать помощь Украине не было вариантом:

"Если уж на то пошло, то я настаивал на том, чтобы пересекать все эти так называемые красные линии, которые выставил Путин. И мы пересекли многие из них, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин хочет пойти на эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он может создать все необходимые поводы. Пока что мы раскрыли его блеф".

Увольнение Столтенберга

Как известно, 65-летний Йенс Столтенберг занимал должность генерального секретаря Североатлантического Альянса с 2014 года. 1 октября его сменил бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

Столтенберг поддерживал членство Украины в НАТО, а также высказывался за снятие запрета на удары по России западным оружием.

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