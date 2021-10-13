В списке МВД указаны шесть имен - с Донбасса, Киева, Винницы и Харьковской области.

За два прошедших года шестеро граждан Украины стали обладателями "золотых паспортов" Черногории, которые выдаются за крупные инвестиции в экономику этой балканской страны.

Список был опубликован 13 октября Министерством внутренних дел Черногории.

Всего в список вошли 166 человек, в том числе 48 заявителей и 118 их родственников. Кроме украинских граждан, в нем указаны граждане России, Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, США, Германии и Швейцарии.

Из личных данных указываются только имена, фамилии, место рождения и гражданство заявителей.

Среди украинцев указаны:

Александр Пустовий (Горловка, Донецкая область); Вячеслав Сосинский (Донецк); Яна Сосинская (Донецк); Иванна Пикуш (Киева); Елена Сафонова (Изюм, Харьковская область); Ирина Стржалковская (Винница).

"Золотые паспорта" Черногории: как получить

Черногория запустила программу "Гражданство через инвестиции" в ноябре 2019 года. Согласно ей любой иностранец может получить паспорт страны, потратив на недвижимость не менее €250 тыс. или €450 тыс. (в зависимости от региона) и сделав €100 тыс. благотворительного взноса в казну.

Аналогичная программа действует и на Мальте, а в этом году от этой инициативы отказался Кипр.

Напомним, что в Украине запрещено двойное гражданство. Однако первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин обещал, что скоро в парламент подадут законопроект, который это разрешит.

Автор: Станислав Кожемякин