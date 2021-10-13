За два прошедших года шестеро граждан Украины стали обладателями "золотых паспортов" Черногории, которые выдаются за крупные инвестиции в экономику этой балканской страны.
Список был опубликован 13 октября Министерством внутренних дел Черногории.
Всего в список вошли 166 человек, в том числе 48 заявителей и 118 их родственников. Кроме украинских граждан, в нем указаны граждане России, Китая, Ливана, Турции, Индии, Беларуси, США, Германии и Швейцарии.
Из личных данных указываются только имена, фамилии, место рождения и гражданство заявителей.
Среди украинцев указаны:
- Александр Пустовий (Горловка, Донецкая область);
- Вячеслав Сосинский (Донецк);
- Яна Сосинская (Донецк);
- Иванна Пикуш (Киева);
- Елена Сафонова (Изюм, Харьковская область);
- Ирина Стржалковская (Винница).
"Золотые паспорта" Черногории: как получить
Черногория запустила программу "Гражданство через инвестиции" в ноябре 2019 года. Согласно ей любой иностранец может получить паспорт страны, потратив на недвижимость не менее €250 тыс. или €450 тыс. (в зависимости от региона) и сделав €100 тыс. благотворительного взноса в казну.
Аналогичная программа действует и на Мальте, а в этом году от этой инициативы отказался Кипр.
Напомним, что в Украине запрещено двойное гражданство. Однако первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин обещал, что скоро в парламент подадут законопроект, который это разрешит.