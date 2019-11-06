Кипр начал лишать гражданства обладателей "золотых" паспортов, среди них 9 россиян

Кипр имеет схему "гражданство за инвестиции" с 2013 года, согласно которой инвестиции минимум в 2 миллиона евро могут обеспечить паспорт страны.

Власти Кипра начали процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили его в обмен на инвестиции, после скандальных публикаций в СМИ.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Несколько ведущих изданий опубликовали информацию о владельцах паспортов, включая элиту Камбоджи и малайзийского беглеца от правосудия.

Расследование показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Хун Сена покупали иностранное гражданство, и восемь членов его близкого круга получили кипрские паспорта.

Читайте такжеБританские богачи все больше интересуются гражданствами других стран

Министр внутренних дел Константинос Петридес не сообщил национальности и имена лиц, в отношении которых начался процесс отзыва.

Но, по данным Cyprus Times, среди тех, кто потеряет гражданство Кипра на первом этапе значатся: 9 россиян; 8 камбоджийцев; 5 китайцев; 2 кенийца; 1 иранец; 1 малайзиец.

Кипр открыл схему "гражданство за инвестиции" с 2013 года, согласно которому инвестиции минимум в 2 миллиона евро могут обеспечить паспорт страны ЕС и безвизовые путешествия по всему Евросоюзу. Она была пересмотрена несколько раз, и критерии теперь строже, говорят органы власти.

В начале этого года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".

Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за коррупции. Нидерланды очень серьезно восприняли скандалы со схемами взяточничества для приобретения болгарских паспортов и считают это аргументом против вступления Болгарии в Шенген.

Болгария планирует прекратить позволять состоятельным иностранцам покупать гражданство за инвестиции. По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 - россиянам.