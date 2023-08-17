С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в морской акватории Румынии уже обнаружено и обезврежено пять морских мин.

После того, как на румынском побережье Черного моря взорвалась неизвестная мина, которую прибило в акваторию из-за военной агрессии РФ, в Румынии усилили определенный контроль.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал независимый эксперт, доцент исторического факультета Бухарестского университета Клаудиу Диджерату.

По его словам, ранее на румынском побережье уже обнаруживали взрывные устройства, но взрыв произошел впервые. Как уточнил Диджерату, контроль за акваторией происходит на национальном уровне и в рамках сотрудничества с НАТО.

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В частности, на национальном уровне продолжается пограничный контроль дельты реке Дунай и участка Черного моря возле Украины, где наблюдается активность российских военных.

"Кроме наших кораблей и воздушных средств, мы также взаимодействуем с разведывательной миссией НАТО, также сотрудничаем с Молдовой, Турцией и Болгарией. Сейчас Румыния усилила контроль на побережье, в частности на курортах, чтобы предотвратить риски для своих граждан, туристов и коммерческих маршрутов на море", – подчеркнул эксперт.

При этом он признал, что 100-процентной гарантии минной безопасности нет.

Также в Румынии уделяют внимание проблеме, связанной с провокациями российских военных в отношении гражданских судов.

Диджерату не исключает, что Румыния поможет в организации нового "зернового коридора", но это точно будет не военная поддержка, в частности потому, что эта страна не имеет мощного флота.

"Определенные задачи можно обеспечить морскими дронами, но этого недостаточно. Однако мы готовы предоставлять Украине информацию относительно безопасности и разведывательные данные", - сказал специалист.

Взрыв в Румынии

Недавно на пляже известного румынского курорта Костинешть, перед зданием гостиницы "Форум", произошел мощный взрыв. Сообщалось, что, вероятно, прямо у пирса разорвалась мина. На момент взрыва в воде были люди. На месте происшествия работали соответствующие службы, территорию оцепили, поскольку в акватории заметили еще одну мину.

Из-за взрыва люди не пострадали, но инцидент создал определенное напряженное в обществе. В частности потому, что событие произошло накануне Дня морского флота Румынии.

Спикер ВМС ВС Румынии Корнелиу Павел сказал журналистам, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в акватории Румынии уже обнаружено и обезврежено пять морских мин.

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