Подоляк отметил, что Украина должна спокойно реагировать на саммиты вроде БРИКС, поскольку они не влияют на глобальный политический процесс.

Через 5 лет масштабные войны могут происходить в разных регионах, в том числе в Европе. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если демократический альянс все же не найдет эту политическую волю коллективно, не примет наконец те решения, которые абсолютно четко фиксирует президент Украины, которые абсолютно четко зафиксированы в Плане победы, тогда автократические альянсы будут только увеличивать свое влияние на глобальный политический процесс", – сказал он в интервью 24 каналу.

По словам Подоляка, в таком случае будет существовать переформатированный политический процесс, в котором война станет ключевым инструментом внешней политики.

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"Ну, если кто-то желает сегодня делать вид, что не боится этого, это означает, что война не будет завершена. Я считаю, что через пять лет войны будут масштабные в разных регионах, в том числе в Европе, в том числе в Центральной, центрально-южной Европе. Это без сомнения", – добавил он.

Подоляк отметил, что Украина должна спокойно реагировать на саммиты вроде БРИКС, поскольку они не влияют на глобальный политический процесс.

"Страны хотят что-то найти, какую-то формулу. Я имею в виду такие страны, как Саудовская Аравия, Бразилия, но пока они также не понимают, как это должно выглядеть. Здесь есть разные задачи. Если Бразилия хочет доминировать в определенных сегментах, иметь доступ к определенным рынкам и так далее. Того же хотят Китай, Индия, Саудовская Аравия. Они хотят конкурировать. Да, они хотят получить какие-то там возможности, где-то эту конкуренцию обойти, но с пользой для себя", – пояснил советник руководителя ОП.

При этом Подоляк отметил, что Москва рассматривает БРИКС исключительно как инструмент геополитического давления и оправдания войны. Кроме того, в Кремле считают, что это "инструмент, который может дать надежду России, что она в таком виде еще может несколько десятков лет существовать".

Риск расширения географии войны

Издание The Telegraph писало, что война РФ против Украины может перерасти в Третью мировую. Отмечалось, что полномасштабная война в Украине может перерасти в более глобальное противостояние из-за отправки войск КНДР на помощь России.

Ранее в докладе комитета Палаты лордов по международным отношениям и обороне Великобритании заявили, что вооруженные силы королевства "не обладают необходимыми масштабами, устойчивостью и внутренней согласованностью для поддержания сдерживающего эффекта и эффективного реагирования на длительные и интенсивные боевые действия". Там отметили, что мышление населения Великобритании должно быть изменено, чтобы в случае начала войны с Россией люди были к этому готовы.

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