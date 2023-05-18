Это касается недвижимости в Праге, а также земель в Брно, Карловых Варах и других городах.

Правительство Чехии отменило девять постановлений о безвозмездном пользовании Россией земельными участками. Это касается недвижимости в Праге, а также земель в Брно, Карловых Варах и других городах.

Как сообщает чешское издание IRozhlas, правительство отменило девять постановлений 1970-х и 1980-х годов, которые передавали тогдашнему Советскому Союзу недвижимость в безвозмездное пользование в дипломатических целях.

Решение касается квартир в Праге рядом с посольством России, а также зданий в Брно, Карловых Варах или мест отдыха в Влканчицах или Еванах. Отмена постановления должна касаться в общей сложности 59 земельных участков.

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По мнению чешской дипломатии, Россия использует землю не в дипломатических целях, поэтому нет причин продолжать предоставлять ее бесплатно.

"Мы отменили решения правительства, принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, что и по сей день позволяло России безвозмездно пользоваться большими участками земли на нашей территории. Несанкционированная прибыль от использования этих земель не должна использоваться для поддержки нынешней оккупации Украины", - заявил в Twitter министр по европейским вопросам Чехии Мартин Дворжак.

В то же время глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что безвозмездное пользование землей в России должно быть заменено арендой, с целью избежать неосновательного обогащения.

Чехия и война в Украине

Чехия оказывает значительную поддержку Украине в войне с Россией. в частности, ранее в Чехии заявляли, что поставят в Украину ЗРК "КУБ", а также готові поставить свои штурмовики.

Кроме того, недавно чешские волонтеры в рамках проекта "Подарок для Путина" собрали для Украины $2,3 млн с целью приобрести РСЗО РМ-70 и ракеты к ней.

Также глава МИД Чехии Ян Липавски жестко осадил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда тот сравнил планы Европейского Союза по поддержке Украины с планами Гитлера. В частности, Липавски указал, что никто не заставляет Будапешт оставаться частью европейского сообщества.

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