Будущее Украины висит на волоске, пока ЕС 'в отпуске', - NZZZ

В борьбу за будущее Украины должны вступить новые игроки, пишет издание.

Будущее Украины висит на волоске. Европейскому Союзу пора проснуться от летнего сна.

Как пишет швейцарская газета NZZ, Германия и Франция, ведущие европейские страны, не выполняют своей работы. Инициативу в украинской политике сейчас должны взять другие.

Даже вторжение ВСУ на российскую территорию в Курской области не скрывает того факта, что украинцы оказались во все больших военных затруднениях. Темные тучи собираются над Киевом, поскольку жизненно необходимая западная помощь может уменьшиться.

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Из Берлина поступают плохие новости. Германия, второй по величине донор после США, хочет сократить помощь. После трудно достигнутого бюджетного компромисса канцлер Олаф Шольц поручил министру финансов пока не утверждать дальнейшую военную помощь. Вместо этого должны быть перечислены доходы от российских активов, замороженных ЕС. Сочетание социал-демократической "политики мира" и рефлекса жесткой экономии FDP ставит под сомнение поддержку Украины.

Брюссель должен и может сделать больше

Поддержка США тоже под сомнением в ожидании выборов. На сверхдержаву больше нельзя полагаться. Это зависит от нескольких десятков тысяч избирателей в меняющихся штатах. Если Трамп победит - это все еще вполне реальная возможность - он захочет быстро достичь прекращения огня. Но даже если Харрис переедет в Белый дом, неизвестно, продолжит ли она курс президента Байдена.

Тем временем ЕС "в отпуске", какими бы драматическими ни становились события по соседству. Уже в июле ЕС охватил глубокий летний сон, и в Брюсселе все затихает.

Как это согласуется с самооценкой ЕС как геополитического актора? Конечно плохо. 450 миллионов граждан ЕС не являются единым народом. Этот союз является по сути платформой, которая координирует и модерирует политику, но в определенных моментах вполне способен выступать со стратегическими инициативами.

Так было в начале войны в Украине весной 2022 года. Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен заставила неуверенных глав государств и правительств принять меры: Peace Facility быстро стал агентством для финансирования помощи Киеву, один пакет санкций принимался за другим, а Украине через четыре месяца после нападения России было предложено присоединиться к ЕС. Конечно, это не могло произойти без консенсуса членов. Но Комиссия сделала первые шаги - вместо двух больших, много маленьких.

Сейчас снова нужен такой момент европейской саморефлексии. Не стоит ожидать никаких инициатив от двух больших - Германии и Франции. Светофорная коалиция почти систематически распадается, а в Париже Макрон возглавляет страну без правительства - кроме того факта, что его помощь Украине всегда была намного ниже возможностей Франции. Однако Урсула фон дер Ляйен получила новый мандат. И у нее точно есть союзники для ее политики в отношении Украины.

Издание отмечает, что Швейцария также могла бы разработать долгосрочную стратегию поддержки Украины. Сейчас важно подать четкий сигнал. Ждать рискованно. Через десять дней Брюссель проснется от летнего сна.

Западная помощь Украине

Ранее немецкие СМИ сообщили, что министр финансов теперь будет отклонять новые заявки на помощь Украине, если не удастся найти дополнительные деньги на это. Решение не коснется программ, которые уже профинансировали. Позже канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна продолжит поддерживать украинскую армию за счет замороженных активов России.

В то же время в США анонсировали дополнительные пакеты военной помощи Украине в ближайшие дни.

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