Акция "Шлем отечества" состоялась в семи школах Воронежской области. Впоследствии выяснилось, что это была шутка пранкера.

В России учителя нескольких школ по приказу пранкера изготовили и надели шапочки из фольги для "защиты от воздействия спутников НАТО". Об этом сообщает The Moscow Times.

Автором розыгрыша является белорусский пранкер Владислав Бохан, который прислал в ряд российских школ "приказы" якобы от путинской партии "Единая Россия". В частности он потребовал провести акцию "Шлем Отечества", в рамках которой учителям предлагалось изготовить и надеть шапочки из фольги — для "защиты от воздействия спутников НАТО".

"По нашей легенде, злобные натовцы собираются облучать русский народ. Наши учителя должны научиться противостоять этому воздействию с помощью простых средств защиты, таких как шапочка из фольги", – пояснил позже автор розыгрыша.

Как минимум в семи школах Воронежской области учителя послушались приказа от фейкового начальства. Их видеоотчеты были опубликованы в Сети.

Украинский блогер, бывший участник переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбасу Денис Казанский подчеркнул, что речь идет об учителях – людях, которые должны обучать новое поколение россиян.

"На самом деле ярчайшая иллюстрация того, как авторитарная диктатура превращает людей в абсолютно тупых, безропотных скотов, с отсутствующим критическим мышлением", – написал он в своем Телеграм.

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Как писал УНИАН, в России бывшим заключенным, вернувшимся с войны в Украине, вручают повестки. В военкоматах утверждают, что участие в войне не освобождает от призыва.

Также мы рассказывали, как в российском захолустье родственники ликвидированных в Украине оккупантов жируют на "гробовые деньги". На них покупают квартиры, машины, грудные имплантаты и путевки в курортные страны.

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