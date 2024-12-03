Киеву не стоит надеяться на возвращение оккупированных Россией территорий, считают британские журналисты.

Высокопоставленные лица НАТО медленно приходят к мысли, что мирное соглашение между Украиной и Россией назревает. Об этом пишет европейский корреспондент британского Sky News Адам Парсонс.

Анализируя последние заявления генерального секретаря альянса Марка Рютте относительно перспектив мира в Украине, Парсонс приходит к мысли, что процесс приближения мира является "гораздо более изощренным", чем о нем публично высказываются официальные лица.

"За кулисами есть медленное, ползучее осознание того, что соглашение должно быть заключено, каким бы неприятным оно ни было", - сказал Парсонс.

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По мнению журналиста, никто в НАТО не считает реалистичным то, что Россия просто так согласится вернуть Украине всю территорию, которую она захватила за время полномасштабной войны. Это делает достижение мирного соглашения очень сложным, считает Парсонс.

"Это не просто вопрос больших полос основных цветов - это серые зоны, зоны переговоров. Самое важное то, что за кулисами, растет осознание того, что соглашение придется заключать, и для некоторых в Украине это может быть очень болезненной сделкой", - резюмирует журналист.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, в последние дни президент Владимир Зеленский сделал несколько громких заявлений относительно перспектив мира в Украине. В частности он озвучил готовность пойти на мир с РФ без возвращения оккупированных территорий, но при условии, что Украину немедленно примут в НАТО.

По словам президента, сегодня Украина не имеет достаточных сил, чтобы военным путем вернуть оккупированные территории. Поэтому он считает целесообразным добиваться их деоккупации дипломатическими методами.

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