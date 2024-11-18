В брошюрах содержится подробная информация о том, как населению пережить кризисные ситуации.

В Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии местных жителей начали тщательнее готовить к чрезвычайным ситуациям, включая войну. Причиной стало ухудшение безопасности в регионе из-за полномасштабного вторжения России в Украину, пишет BBC.

По словам издания, уже с понедельника, 18 ноября, миллионы шведов начнут получать копии обновленной брошюры, в которой населению даются советы о том, как подготовиться и справиться с кризисными ситуациями. Отмечается, что из-за войны в Украине новый буклет стал в два раза больше, чем раньше.

Первое издание брошюры "Если война придет" в Швеции было выпущено еще во времена Второй мировой войны, а во время Холодной войны его обновили, подчеркнули журналисты. В новом буклете сообщение "Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Вся информация о том, что сопротивление должно прекратиться, является ложной" было перенесено из середины вверх.

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В Швеции рекомендуют населению запастись картофелем, капустой, морковью и яйцами, а также банками соуса болоньезе и готовым супом из черники и шиповника. Также в брошюре призывают запастись достаточным количеством еды и питьевой воды на 72 часа, добавили в издании.

Журналисты рассказали, что похожую брошюру уже выдают в Норвегии. В ней жителей страны призывают быть готовыми самостоятельно справиться с кризисными ситуациями в течение недели в случае экстремальных погодных условий, войны и других угроз.

"Мы разослали 2,2 миллиона бумажных экземпляров, по одному в каждую семью в Норвегии", - сказал Туре Камфьорд, который отвечает за кампанию по самоподготовке в Норвежском управлении гражданской защиты.

В список вещей, которые жителям Норвегии рекомендуют хранить дома, вошли продукты длительного хранения, такие как банки с фасолью, энергетические батончики и макароны, а также лекарства, в том числе таблетки йода на случай ядерной катастрофы.

Журналисты отметили, что предыдущая версия рекомендаций для жителей Норвегии на случай кризисных ситуаций была опубликована в 2018 году. Тем не менее брошюру решили дополнить из-за того, что изменения климата и более экстремальные погодные явления, такие как наводнения и оползни, привели к увеличению рисков.

В Финляндии также начали подготавливать население к кризисным ситуациям, но при помощи интернет-инструкции. Там опубликовали советы по подготовке к инцидентам и кризисам, поделились в издании.

В руководстве содержится информация о том, что делать при отстутствии электричества в течение нескольких дней подряд при зимних температурах до -20°C. В контрольный список входят таблетки йода, еда, которую можно легко приготовить, корм для домашних животных и резервный источник питания.

Кроме того, летом 2024 года в Дании взрослые жители начали получать по электронной почте подробную информацию о воде, еде и лекарствах, которые им понадобятся, чтобы пережить кризисную ситуацию в течение трех дней.

Как жители европейских стран относятся к войне в Украине

Ранее УНИАН писал, что в Германии снизилась поддержка военной помощи Украине среди населения. Отмечается, что 45% респондентов видят в войне РФ против Украины самый большой геополитический вызов нашего времени.

Кроме того, мировой опрос показал, что поддержка Украины среди населения больше всего проявляется в Европе, а также в Южной Корее и Японии. Тем не менее в 5 важных странах мира многие респонденты выступили за победу РФ.

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