Россия стала крупнейшим скупщиком краденного из-за невозможности легально импортировать сельхозтехнику.

После начала полномасштабной войны в Украине и введения против России жестких экономических санкций провинциальную Англию захлестнула волна преступности – банды активно воруют сельхозтехнику у фермеров и, вероятно, перепродают ее россиянам. Об этом пишет издание Politico.

По данным британской полиции, украденные у фермеров сельхозмашины и оборудование организованные преступные группировки отправляют в Восточную Европу. И эти поставки растут в объемах.

Полицейские признают, что у них нет убедительных доказательств того, что оборудование в конечном итоге предназначено для России, находящейся под жесткими санкциями. Однако следователи говорят, что почти не сомневаются в конечном получателе краденной техники.

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"Если бы вы спросили меня о моем профессиональном мнении относительно страны, которая находится под санкциями, то я абсолютно профессионально ожидал бы, что черный рынок отреагирует на это. Это то, что действуют преступники", заявил изданию один из следователей.

По его словам, количество краж спецтехники в Англии и Уэльсе выросло более чем на 300% в первом квартале этого года. Первоочередной целью воров была строительная и сельскохозяйственная техника, оснащенная устройствами GPS для точного управления трактором на обрабатываемом поле.

"Кража систем GPS — огромная проблема. Есть ли связь с Россией, я не знаю, но они очень ценятся, и их легко снять. Они стоят восемь, девять, десять тысяч за штуку", – заявил изданию на условиях анонимности правительственный чиновник.

Санкции против России – последние новости

Российский "Аэрофлот" сумел обойти западные санкции и обновить программное обеспечение на одном из своих самых новых самолетов Airbus A350. Благодаря этому борт, который около года простоял на земле, смог вновь подняться в небо. В этом россиянам помогла авиакомпания из некой дружественной страны – она неофициально поделилась обновлением и сервисным бюллетенем.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, ряд стран, публично призывающих к миру, на практике активно помогают России обходить санкции и снабжают агрессора санкционными товарами. Это одна из причин, почему РФ до сих пор способна производить новое оружие.

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