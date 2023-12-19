Предстоящее соглашение предусматривает военную поддержку Украины, сосредоточенную на военно-морских средствах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летнее соглашение о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Отмечается, что будущее соглашение предусматривает помощь Украине в борьбе с Россией путем предоставления военной поддержки, сосредоточенной на военно-морских средствах, а также финансовой помощи и обмена разведданными.

Оно также будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые будут сдерживать Россию от нападения в будущем, включая ужесточение поставок оружия и санкции.

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"Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева", - подчеркнуло издание.

Кроме того, ключевая составляющая 10-летнего соглашения направлена на дальнейшую формализацию обмена разведданными между Лондоном и Киевом.

В рамках соглашения вооруженные силы страны также пообещают продолжить свою учебную программу "Операция Interflex", в рамках которой было обучено более 30 000 украинских новобранцев, что является крупнейшей военной схемой на британской земле со времен Второй мировой войны.

"Соглашение демонстрирует нашу приверженность поддержке Украины в борьбе ...Оно также предусматривает гарантии оказания помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину", – заявил источник, близкий к переговорам.

Безопасность в Черном море

Ранее сообщалось, что Великобритания совместно с Норвегией возглавят морскую коалицию для укрепления обороноспособности Украины в Черном море. В частности, в рамках коалиции Британия отправит Украине из своего состава Военно-морского флота два противоминных корабля класса Sandown. Кроме кораблей Sandown, Украина получит от Британии еще более 4 десятков других транспортных средств.

Также три черноморских государства НАТО - Болгария , Румыния и Турция-планируют 11 января в Стамбуле подписать совместное соглашение о разминировании акватории Черного моря.

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