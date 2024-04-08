Экс-министры призвали разработать "общенациональные" планы относительно того, что страна будет делать во время войны.

Власти Великобритании не смогли подготовиться к войне как к "усилию всей нации".

Экс-министр обороны Джеймс Хиппи ранее призвал власти страны подготовиться к конфликту. В частности, разработать планы по конфискации земель для обработки, чтобы прокормить нацию, и реквизиции бытовой электроники для оружия. Хиппи предупредил, что готовность Британии не соответствует масштабу угрозы, добавив: "Война - это дело всей нации, и, честно говоря, в Великобритании мы очень сильно отстаем".

Хиппи сказал, что Бен Уоллес, когда он был министром обороны в 2022 году, "настаивал на проведении целых правительственных учений, чтобы доставить чиновников в бункер, чтобы они могли увидеть, какова будет их рабочая среда во время войны". Он заявил, что это предложение осталось без внимания, и сказал: "Это весьма удручающе, поэтому в этом приняли участие только министры обороны, старшие военные офицеры и представители Минобороны".

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Его призыв к подготовке поддержал экс-министр обороны Бен Уоллес, который сказал, что "слишком много людей" в правительстве "надеются", что нынешняя нестабильность "уйдет". Он отметил, что пришло время "сдуть пыль" с руководствами, составленными во время холодной войны, о том, как Британия будет управляться во время войны.

"Растущая нестабильность и отсутствие безопасности, направленные против Британии и ее союзников, означают, что обществу нужно осознать то, что наша главная обязанность – думать о нашей защите и устойчивости. Так мы думали во время холодной войны, и все, от местных органов власти до Минобороны, сыграли свою роль", - пояснил он.

Критика экс-министров исходит из того, что правительство с опозданием пересматривает свои планы действий на случай тотальной войны на фоне российского вторжения в Украину.

Высокопоставленный чиновник нацбезопасности, попросивший об анонимности, согласился с точкой зрения экс-министрово том, что Великобритания недостаточно подготовлена. "Мы тратим больше времени на размышления о том, достаточно ли мы разнообразны и инклюзивны, чем на подготовку к угрозам, которые потенциально могут уничтожить нацию", - сказал он.

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