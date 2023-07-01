Руанда может стать местом "ссылки" для тысяч албанцев, иранцев и граждан других стран.

Великобритания готовится депортировать в Руанду более 24 тысяч беженцев, находящихся на территории королевства. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщило Министерство внутренних дел в ответ на запрос журналистов, в период с января 2021 года по март 2023 года письма с предупреждением о возможном принудительном выдворении были разостланы 24 083 иностранцам, запросившим убежища в Великобритании.

Депортация грозит тем, кто прибыл в Британию просить убежища, перед этим проехав через безопасную страну. Депортировать таких нарушителей должны в безопасную третью страну, но единственная такая страна, с которой у Великобритании есть соответствующее соглашение – это Руанда.

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Согласно данным МВД, депортация грозит 3859 албанцам, 2715 иранцам, 2558 эритрейцам, 2555 афганцам и представителям еще десятков стран. Среди них в том числе около 600 граждан Грузии. Об украинцах ничего не сообщается.

Недавно британский апелляционный суд признал возможность такой депортации незаконной, но правительства Великобритании и Руанды заявляют, что они по-прежнему настроены реализовать данную схему. На этой неделе британское правительство хочет подать в Верховный суд, чтобы он разрешил депортацию беженцев в Африку.

Украинские беженцы в Европе

Еще в прошлом году тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупреждал, что украинцы, которые нарушат правила въезда в страну, могут быть депортированы в Руанду. Однако пока подобных депортаций не было.

В то же время крупнейшие корпорации, действующие на территории Европы, выступили с инициативой нанять украинских беженцев. Более 40 компаний обязались в течение 3 лет нанять 250 тысяч украинцев и беженцев из других стран.

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