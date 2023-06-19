Помимо украинцев работу будут предлагать и беженцам из других стран.

Крупные международные корпорации обязались нанять на работу 250 тысяч беженцев из Украины и других стран, в настоящее время проживающих в Европе. Об этом сообщает Euronews.

Накануне Всемирного дня беженцев 40 корпораций, включая Adidas, Amazon, Marriott, Microsoft и Starbucks обязались в течение следующих трёх лет трудоустроить в Европе тысячи беженцев. Корпорации обещают стажировку и работу 250 тысячам вынужденных переселенцев, из них с 13 680 заключат трудовой договор.

Инициатором проекта стала компания Amazon, которая обещает за три года трудоустроить в Европе не менее 5 тысяч беженцев. Гостиничные сети Marriott и Hilton возьмут на работу по 1500 человек, Starbucks и ISS – по 1 000. Более скромные обязательства взяли на себя Adidas, L'Oréal, PepsiCo и Hyatt.

"Мы поможем им с оплатой юридических услуг, обеспечим консультации, наставничество, предложим программы обучения, повышения квалификации, языковые курсы, сделаем всё, что только только можно", – заявил вице-президент Amazon по персоналу Офори Агбока в комментарии Euronews.

По его словам, в первую очередь беженцам предложат работу в центрах выполнения заказов и хранения, а также в сфере транспорта и доставки.

Украинские беженцы в Европе – последние новости

По данным ООН, постоянно в Европе находятся около 5 миллионов украинских беженцев. В целом же с начала полномасштабной фазы войны за границу вынуждены были уехать более 8 миллионов украинцев. Часть из них потом вернулись домой.

Как показывают исследования, украинцы частично закрыли проблему дефицита рабочей силы в европейских странах. Особенно востребованными украинцы оказались на польском рынке труда.

Вас также могут заинтересовать новости: