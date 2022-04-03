Это же оружие позволит защитить прибрежные города от обстрелов с моря.

Премьер Британии Борис Джонсон хочет сорвать планы Путина на юг Украины и отправить ВСУ оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы.

Об этом говорится в материале The Times.

Лондон настаивает на вооружении Украины противокорабельными ракетами для отражения российских кораблей.

Это же оружие позволит защитить прибрежные города от обстрелов с моря.

Джонсон выразил в разговоре с министрами желание закупить противокорабельные ракеты и предоставить их вооруженным силам Украины, чтобы не допустить наступление русских.

Сегодня вечером президент Владимир Зеленский подтвердил, что договорился с Джонсоном о новом пакете оборонной помощи Украине.

По словам украинского главы, россияне сосредоточились на захвате Донбасса и юга Украины.

Американские чиновники утверждают, что Путин рассчитывает оккупировать украинский восток до 9 мая. Однако, похоже, речь идет о затягивании конфликта и повторении "чеченского сценария".

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