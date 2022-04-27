Элизабет Трасс будет призывать правительства стран мира "удвоить усилия" по помощи ВСУ.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс призвала союзников страны передать Украине боевые самолеты.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства, цитирует CNN.

В программной речи, с которой Трасс, как ожидается, выступит в четверг в Лондоне, глава МИД будет призывать удвоить усилия в поддержку ВСУ.

По ее словам, победа Путина приведет к страданиям и ужасным последствиям как в Европе, так и на всем земном шаре.

"Поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины... Тяжелое вооружение, танки, самолеты – наращиваем производство. Мы должны это все сделать", - говорится в тексте пресс-релиза.

Архитектура глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", поэтому нужен "новый подход", считает Трасс.

Накануне, 26 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал переход Украины в "принципиально новую фазу" – перевод Вооруженных сил на оружие и стандарты НАТО.

Того же дня Германия наконец одобрила передачу Украине тяжелого вооружения. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время саммита на американской авиабазе "Рамштайн" заявила, что Берлин выделит Украине 30 зенитных танков Gepard.

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