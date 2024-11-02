Также экс-советник госсекретаря США высказался о визите генсека ООН на саммит БРИКС, который состоялся в России.

Российский диктатор Владимир Путин стремится создать блок, который сможет противостоять западному давлению на РФ, однако такие амбиции являются бесперспективными. Такое мнение высказал экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо", комментируя саммит БРИКС, который состоялся в российской Казани.

"Прежде всего, я считаю, что участие генерального секретаря ООН в саммите БРИКС является абсолютно неприемлемым и безрассудным поступком, что подрывает доверие к нему как к справедливому и объективному посреднику. Он часто говорит о мире, но не присутствовал на мирном саммите Украины в июне в Швейцарии. Вместо этого он отправляется на саммит с Путиным, что является позорной и огромной стратегической ошибкой и поводом для осуждения", - считает эксперт.

По словам Брайза, генсек ООН Антониу Гутерриш должен подать в отставку, однако, скорее всего, он этого не сделает. Дипломат отметил, что действия Гутерриша являются безрассудными и "только подливают масла в огонь войны".

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Также бывший советник госсекретаря США подчеркнул, что вряд ли кто-то из членов БРИКС поддерживает амбиции Путина превратить организацию в военный альянс. К примеру, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает БРИКС как возможность для экономического развития своей страны.

"Что касается Китая, то он не заинтересован в том, чтобы БРИКС стал военной организацией. Новые члены, такие как ОАЭ, Египет и Кения, также не проявляют к этому интереса, как и Южная Африка. Следовательно, амбиции Путина превратить БРИКС в военный альянс выглядят бесперспективными. Его цель создать блок, способный противостоять давлению Запада на Россию", - подчеркнул Брайза.

По словам эксперта, здесь также речь идет и об исключении РФ из системы SWIFT и санкциях, связанных с использованием доллара, которые "не приведут к созданию альтернативной международной платежной системы или быстрой замены доллара как основной валюты мировой торговли".

"Хотя определенный сдвиг в этом вопросе в будущем все же возможен, но для существенного ухода мировой торговли от доллара понадобятся десятилетия", - считает дипломат.

Он подчеркнул, что такое смещение повлечет серьезные краткосрочные риски для компаний и стран, ведь они потеряют доступ к банковской системе США, что значительно усложнит ведение бизнеса.

"Однако, если США будут продолжать злоупотреблять санкциями, как инструментом или оружием, это может привести к росту движения среди стран, которые будут заявлять, что доллар США им больше не нужен. Но мир еще не приблизился к этой точке. В конце концов, единственным реальным успехом Путина на саммите БРИКС стали риторические и политические достижения, которые подтвердили, что он не является полностью изолированным. Присутствие генерального секретаря Гутерриша, несмотря на позорный ее характер, также имеет политическое значение, хотя и вызывает разочарование", - подытожил Брайза.

Генсек ООН Гутерриш на саммите БРИКС - что известно

Как писал УНИАН, после визита в российскую Казань генеральный секретарь ООН назвал Кремль "чудесным чудом света". Комментируя саммит БРИКС, он подчеркнул, что "все саммиты, на которых объединяются страны, имеют решающее значение, поскольку помогают решать глобальные проблемы".

Также Гутерриш попытался оправдаться за свой визит на саммит БРИКС в РФ. По его словам, во время встречи с Путиным он призвал к обеспечению справедливого мира в Украине и подчеркивал необходимость поддержки ценностей Устава ООН. Кроме того, генсек сказал российскому диктатору, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

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