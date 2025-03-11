Бравший интервью у Зеленского подкастер Фридман резко осудил атаку дронов на Москву

Американец считает, что ни одна из сторон не стремится к миру.

Американский подкастер Лекс Фридман раскритиковал атаку десятков дронов на Москву и Московскую область, которая произошла в ночь на 11 марта. Он сам стал свидетелем произошедшего, поскольку прибыл в российскую столицу перед поездкой в Саудовскую Аравию, где стартовали переговоры Украины и США относительно пути к миру и двусторонних отношений.

В частности, блогер написал на своей странице в соцсети Х, что с ним все в порядке, хотя один из ударов был нанесен недалеко от него. Он напомнил, что попал в похожую ситуацию, когда посещал Украину в начале 2025 года.

"Это не действия двух сторон, которые стремятся к миру. Тем не менее, я молюсь за скорейшее заключение долгосрочного мирного соглашения. Я делаю свой маленький вклад в продвижение этого со всеми вовлеченными сторонами", - написал Фридман.

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Примечательно, что в конце декабря 2024 года подкастер приезжал Киев, где посетил Бабий Яр, а уже в январе он взял трехчасовое интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

Фридман утверждал, что на Владимира Путина нужно смотреть как на "серьезного человека, который любит свою страну и людей", чтобы договориться о прекращении войны, а не воспринимать его как "сумасшедшего". Кроме того, он говорил, будто для достижения мира нужны компромиссы.

Тогда Зеленский резко ответил блогеру, напомнив ему о том, что кремлевский правитель отправляет россиян воевать на чужих землях, а любит он не свой народ, а лишь собственное окружение. После интервью с украинским лидером Фридман сообщал, что собирается поехать в Москву. Предполагалось, что он возьмет интервью у Путина.

Массированная атака дронов на Москву

Как писал УНИАН, в ночь на 11 марта в России сообщили о массированной атаке дронов на несколько регионов, в том числе на Москву. По данным местных властей, в Московской области было сбито 73 беспилотника, а всего за ночь в разных регионах странны-агрессора - 337.

В РФ назвали эту атаку самой массированной в 2025 году. В пабликах жаловались на прямые попадания. Также из-за атаки дронов прекращали работать аэропорты.

По словам московского корреспондента Sky News Айвора Беннетта, жители российской столицы были удивлены тем, как много украинских беспилотников смогли прорваться в город за ночь.

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