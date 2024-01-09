Учитывая риторику, сейчас Пекин, очевидно, сосредоточится на коррупции низового уровня.

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал бороться с "мухами и муравьями", анонсируя усиление антикоррупционной кампании, нацеленной на ключевые отрасли экономики – финансы, энергетику и инфраструктуру.

Как пишет CNN, с яркой речью китайский руководитель выступил на заседании дисциплинарной комиссии Компартии. По его словам, Китай должен преодолеть "скрытые риски" и ужесточить наказание за предложение взятки.

"Хотя десятилетняя борьба с коррупцией была убедительной, ситуация остается сложной. Учитывая такую сложную ситуацию, нельзя останавливаться, ослаблять или идти на компромисс в борьбе с коррупцией", — сказал Си, отметив, что партия будет наказывать "распущенность мух и муравьев".

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Как объясняет CNN, в китайском политическом языке, богатом эвфемизмами, высокопоставленных чиновников называют "тиграми", в то время как чиновников более низкого уровня могут пренебрежительно называть "мухами".

"Ссылка на мух и муравьев относится к коррупции мелких игроков или меньшей коррупции, которую легче скрыть", – поясняет издание.

До сих пор антикоррупционная кампания Си Цзиньпина была сосредоточена в основном на самой Компартии, правительстве, армии и государственных компаниях. Теперь фокус сосредоточится именно на государственных предприятиях, в частности на фармацевтическом секторе.

CNN отмечает, что только на этой неделе дисциплинарная комиссия КПК исключила из партии топ-руководителя крупной государственной компании China Everbright Group Тяня Шуаннина. Его обвинили в "отказе от своих обязанностей", бездействии по рассеиванию финансовых рисков и получении взяток. Также против него возбудили уголовное дело.

В целом, по данным CNN, только из открытых источников известно, что в течение 2023 года под расследование попали более дюжины руководителей самых мощных финансовых учреждений Китая, включая бывшего главу Государственного банка Китая.

Проблема коррупции в Китае

Как писал УНИАН, в Китае началась волна репрессий против военного руководства из-за высокого уровня коррупции в армии и оборонной промышленности. По данным американской разведки, масштабы коррупции таковы, что вероятно срывают подготовку Китая к вторжению на Тайвань.

Очевидно проблема коррупции, которая имеет глубокие корни в традиционной культуре Китая, мешает в том числе и экономическому росту страны. Это накладывается на объективные экономические факторы, такие как спад промышленного производства, который не удается преодолеть после окончания коронавирусной пандемии.

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