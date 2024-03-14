Политик считает, что Украине не стоит волноваться из-за вероятного переизбрания Трампа.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что 45-й президент Дональд Трамп поймет невозможность сделки с российским диктатором Владимиром Путиным, если его снова изберут в Белый дом.

Как написал политик в колонке для NV, следует меньше паниковать о возможной победе Трампа на выборах, поскольку он был первым, кто передал вооружение Украине, в отличие от предшественника Барака Обамы.

Джонсон отметил, что Трамп в определенный момент может подумать, что способен вести переговоры с Путиным, но поймет, что ни одна сделка с Путиным невозможна.

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"Поэтому я думаю, что в конце концов он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, которые выступают против помощи Украине, я думаю, что это изменится после президентских выборов", - заявил Джонсон.

Последние заявления Трампа

На днях бывший президент США и один из претендентов на новое избрание на главный пост в стране Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. При этом единолично такое решение президент США принимать не может.

Поэтому если Трамп победит и будет иметь идею, чтобы официально отозвать участие Америки в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

Также УНИАН сообщал, что Трамп обозвал Байдена "идиотом". В своей речи он обвинил нынешнего президента США в том, что тот не может гарантировать США безопасность, и также упомянул о президенте-диктаторе России Владимире Путине.

По его словам, президент РФ говорит о ядерном оружии, "потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться".

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