Еще 9 мая в Москве белорусскому диктатору Александру Лукашенко стало плохо - он еле передвигался и быстро вернулся домой. Позже появилась информация, что он якобы подхватил вирус, который диагностировали и у нескольких его близких. В сети начали распространяться слухи, что Лукашенко чуть ли не доживает последние дни, поэтому, мол, в случае его смерти в Беларуси некому удержать режим и страну охватят массовые протесты.

На самом деле история с ухудшением здоровья Александра Лукашенко может быть как действительно болезнью, так и политическим маневром. Он уже давно пытается маневрировать, это очевидно. И ему не нравится то, что ему ставят условия и сужают его поле для маневра.

Напомню, что он искал выходы на Запад с целью заключить определенные сепаратные договоренности. Так же как и сейчас ищет возможность и выход на Украину с целью снизить уровень напряжения и снять угрозу вероятного перехода белорусской военной оппозиции на территорию Беларуси для освобождения ее от режима Лукашенко.

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Но перспективы у Лукашенко никакой. Думаю, это понимает и он, и его окружение. Есть цель не дать распространиться партизанщине с поражением России, или удержать перемирие, о котором говорят, которое может наступить и сохранить законсервированный белорусский режим.

Лукашенко не имеет наследника. Не имеет того, на кого можно положиться. Есть группа влияния, подконтрольная его сыну - силовики, есть группа интересов, есть его пресс-секретарь - церемониальная фигура, которая внедрит ряд кадровых решений и имеет свою сферу влияния. Говорят, что она одна из тех людей, кто влияет на позицию Лукашенко…

Однако именно Лукашенко пока держит Беларусь в нужном России фарватере. Именно Лукашенко более менее контролирует ситуацию в стране и удовлетворяет политическую и экономическую элиту. Как только его устранят, будет нарушаться этот баланс. Тогда кланы, которые не получат свою долю власти, вполне могут перейти в оппозицию и играть на разбалансировку ситуации, провоцировать выступления населения против следующего режима в Беларуси и против российской оккупации. То есть в этой ситуации лучший вариант для России сейчас - сохранять Лукашенко.

Это не нравится Путину, но Лукашенко обеспечивает контроль. С его устранением Россия получит больше рисков, чем пользы.

Это не нравится Путину, но Лукашенко обеспечивает контроль. С его устранением Россия получит больше рисков, чем пользы

Однако есть один нюанс. Существует большая вероятность, что Лукашенко через какое-то время не сможет контролировать ситуацию, держать в руках рычаги влияния, контроль над силовиками. Если сформируется такая картина, россияне этим воспользуются: действительно включатся, устранят Лукашенко, как несостоятельного, и поставят своего человека.

У россиян есть на кого делать ставку в руководстве Беларуси. В частности это Секретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович. Он не нравится многим в белорусских кланах, поэтому вполне может попытаться рискнуть. То есть он вполне может быть тем, кто захватит власть в Беларуси, чтобы провести окончательный аншлюс.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества