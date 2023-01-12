Остин отметил, что в Соледаре имеют место очень динамичные бои.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по состоянию на вечер среды, 11 января 2022 года, Пентагон не имеет подтверждений заявлениям о якобы "захвате" оккупантами Соледара Донецкой области, которые распространяют россияне.

Как сообщает Укринформ, такое заявление Остин сделал во время пресс-конференции по итогам заседания Консультативного комитета США – Япония по вопросам безопасности в Вашингтоне.

"Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить этой информации", – подчеркнул министр обороны США.

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По словам главы Пентагона, в Соледаре имеют место "очень динамичные" бои, и контроль над районами переходит из одних рук в другие в условиях жесткой борьбы.

"Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что украинцы имеют возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории", – отметил он.

Остин также добавил, что регулярно общается со своим украинским коллегой. Кроме того, он напомнил, что на следующей неделе в Германии состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", участие в котором примут около 50 стран. Прежде всего там будут говорить о том, в чем Украина сейчас нуждается больше всего, и что ей необходимо для достижения успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и из всего, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся едиными в наших усилиях", – подчеркнул глава Пентагона.

Бои за Соледар

Российские оккупанты сосредоточили огромные усилия на том, чтобы захватить Соледар Донецкой области. Захватчики перебросили туда часть сил из-под Бахмута, защитников которого рашисты не могут одолеть более полугода. Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец заявил, что штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупационным войскам не удастся окружить и захватить Соледар. По его словам, заявления о том, что украинская группировка в Соледаре якобы в окружении, является частью психологических операций врага.

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