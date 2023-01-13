В районе Соледара идут интенсивные и тяжелые бои.

Представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил, что в Пентагоне не имеют подтверждений информации о якобы захвате россиянами города Соледар в Донецкой области.

"Что касается Соледара, то мы продолжаем наблюдать интенсивные и тяжелые бои вокруг Соледара и Бахмута, который, конечно, относительно близко. Мы не можем подтвердить любую информацию о захвате Соледара российскими войсками", – подчеркнул он во время брифинга.

По словам Райдера, в Пентагоне видели информацию СМИ о якобы взятии города под контроль наемниками ЧВК "Вагнер".

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"Но мы знаем, что украинцы продолжают проводить операции в окрестностях Соледара, и продолжают давать отпор. Между тем мы сосредоточены на продолжении сотрудничества с Украиной и международным сообществом, чтобы предоставить Украине необходимую помощь в сфере безопасности", – резюмировал представитель Пентагона.

Бои за Соледар

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия могла потерять под Бахмутом и Соледаром Донецкой области до 20 тысяч оккупантов. Он подчеркнул, что российские захватчики не считаются с потерями и сконцентрировали в районе Соледара почти всю боеспособную группировку.

Российских оккупантов массово отправляют на штурм украинских позиций в Соледаре. Окрестности города кишат захватчиками. Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. с позывным "Мадьяр" показал штурм оккупантов с воздуха.

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