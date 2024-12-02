Ранее Сергей Кисель руководил обороной российских войск на Харьковщине.

Глобально увольнение Сергея Киселя с должности командующего российскими войсками в Сирии ничего не меняет, заявил экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

По его словам, во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине генерал не смог предотвратить освобождение большого количества территорий.

"Хочется, чтобы его снова прислали к нам. Судя по всему, это один из очень эффективных российских полководцев. В 2022 году у нас речь шла не просто о развале какой-то танковой армии, а освобождение нами Слобожанщины - то самое наше очень успешное контрнаступление на Харьковщине. Тогда генерал Кисель не смог абсолютно предотвратить то, что мы тогда освободили огромные территории на Харьковщине. А сейчас просто один в один такая же история повторилась в Сирии. Когда за три дня сирийские повстанцы взяли сопоставимые с нашей Харьковщиной территории. Генерал Кисель мне нравится", - подчеркнул Дикий.

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Ситуация в Сирии: что известно

Ранее в ГУР сообщили, что за три дня повстанцы в Сирии уничтожили большое количество россиян. Кроме того, значительное количество войск РФ там находится в окружении. На фоне этих неудач, РФ отправила в отставку командующего российских войск в Сирии Сергея Киселя.

Между тем в сети распространяются фото с захваченным повстанцами большим количеством иранской и российской техники в Сирии. Среди них - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" российского производства.

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