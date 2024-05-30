Задержка платежей оружейным компаниям может привести к тому, что миллионы боеприпасов будут отправлены в Москву, а не в Киев.

Некоторые союзники Украины поставляют ей боеприпасы из тех же запасов, из которых покупают россияне. Как пишет Financial Times, Россия опережает западные столицы в закупке боеприпасов на международных рынках, и задержка платежей оружейным компаниям может привести к тому, что миллионы боеприпасов будут отправлены в Москву, а не в Киев.

"Есть некоторые страны, которые поставляют оружие [Украине] из тех же запасов, что и россияне… Если у вас есть наличные деньги, чтобы сделать предоплату быстрее, чем россияне, то товар пойдет на украинскую сторону. Если у вас нет наличных на счету, то иногда они уходят к русским", - заявил правительственный спецпредставитель Чехии по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный.

Ранее чешский производитель оружия Czechoslovak Group сообщил, что из-за роста цен и низкого качества половина полученных снарядов не может быть отправлена на поля сражений в Украину так быстро, как планировалось, поскольку требует дополнительной обработки.

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При этом Михал Стрнад, владелец и председатель CSG, сообщил Financial Times, что портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет, в зависимости от типа деталей.

Война в Украине привела к резкому росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно приобрести за пределами стран НАТО, поскольку в Европе нет свободных боеприпасов и производственных мощностей, отмечает FT.

"Производственные мощности есть. Но не в Европе", - сказал Копечный. "Мы конкурируем [с Россией] за несколько миллионов боеприпасов... Единственное, что нам для этого нужно, - это соответствующие финансы".

Снаряды для Украины - новости

Ранее УНИАН сообщал, что только четыре страны дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины - это Канада, Дания, Нидерланды и Португалия. При этом о готовности помочь Праге финансово заявили почти 20 стран.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ВСУ получат первые снаряды в рамках "чешской инициативы" уже в июне, размер поставок составит от 50 до 100 тысяч в месяц.

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