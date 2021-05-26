Мировое воздушное пространство напоминает игру в "тетрис", в которой перевозчикам нужно найти правильные маршруты, чтобы избежать угроз для безопасности и слишком больших затрат на топливо.

Для авиакомпаний наиболее тревожным аспектом принудительного приземления рейса Ryanair в Беларуси стало то, на сколько легко это было сделано.

Возобновить международные путешествия на фоне слабого восстановления после COVID-19 и без того тяжело. А угроза начала новой эры, в которой государства будут угонять самолеты, сделает эту задачу еще большим вызовом.

"Горькая правда событий в Беларуси заключается в том, что военные контролируют небо. А гражданские там только гости. Если правительства и их ВВС решат нарушить свободы, от которых зависит наше передвижение с места на место, перевозчики ничего не смогут сделать, чтобы им помешать", - пишет Bloomberg.

Для этого асимметричного переворота не понадобились никакие передовые технологии. Служба контроля воздушного пространства Беларуси сообщила об угрозе для безопасности, когда рейс из Афин в Вильнюс проходил через белорусскую территорию. А старый истребитель МиГ-29 сопровождал самолет Ryanair вплоть до Минска, где журналиста Романа Протасевича арестовали.

Читайте такжеПольша не пропустила летевший из Минска в Барселону самолет "Белавиа"Такие перехваты на самом деле довольно частое явление. Истребители сопровождали небольшой самолет в прошлом году после того, как он проник в закрытое авиапространство над Trump National Golf Club в Нью-Джерси. А только на прошлой неделе еще один самолет "отогнали" от дома президента Джо Байдена в Делавэре. Истребители НАТО и России постоянно реагируют на нарушение воздушного пространства друг друга. Более 60 российских самолетов только за этот год незаконно проникли в воздушное пространство Аляски. Федеральная авиационная администрация США даже раздала пилотам "шпаргалку", в которой написано, "что делать, если вас перехватили самолеты армии или правоохранительных органов США".

Случаев, когда правительства пытаются схватить неудобных для них людей, тоже полно. От Китая и Саудовской Аравии до России и США - власти демонстрируют готовность экспериментировать с преследованиями. Евросоюз в понедельник посоветовал своим авиакомпаниям избегать воздушное пространство Беларуси. Тем самым, Брюссель добавил лишь небольшой кусочек к глобальному измельченному пазлу из стран, над которыми летать нельзя. Часть Ближнего Востока: от Ливии до Ирана, - авиакомпании считают запрещенной для полетов зоной. Ведь из-за местных войн самолеты могут сбить, - объясняют в Conflict Zone & Risk Database.

Зоны риска, но более низкого уровня, охватывают Северную Африку, Афганистан, Пакистан, Украину, Северную Корею, Россию, Филиппины, Венесуэлу и даже Японию, где ракетные испытания Пхеньяна представляют потенциальную угрозу. Мировое небо не открыто. Оно больше напоминает игру в тетрис, в которой перевозчикам нужно найти безопасные маршруты с наименьшими затратами на топливо.

Но в прошлом ситуация была еще хуже. СССР и Китай когда-то блокировали почти все транзитное движение иностранных авиалиний. Чтобы долететь из Лондона в Токио, нужно было приземлиться для заправки в Анкоридже. Этот маршрут на треть длиннее и менее эффективен с точки зрения затрат на топливо, чем прямой перелет через Сибирь. Нарушение запретов могло иметь смертельные последствия. В 1983 году 269 человек на борту рейса 007 компании Korean Air Lines Flight погибли из-за того, что самолет зашел в советское воздушное пространство. Поэтому его сбили.

Читайте такжеВ Германии допустили причастность России к инциденту с самолетом RyanairОслабление этих ограничений в конце Холодной войны - это недооцененный фактор в развитии авиации как глобальной, а не исключительно домашней индустрии. Международные перелеты в середине 1980-х составляли лишь половину от пассажирского и грузового потока. Но в 1990-х все изменилось. И до пандемии COVID-19 на международные рейсы приходилось до 70% всех перелетов.

Поэтому события в Беларуси еще больше ухудшают перспективы авиации, которая надеется вернуть международные полеты в норму. Сейчас маршруты через территории под контролем авторитарных режимов, таких как в России и Китае, остаются важной частью большинства дальних рейсов. Правила свободы движения, которые регулируют эти маршруты, - это основа для возможности перевозчиков работать в глобальных масштабах. Без них затраты на топливо возрастут до таких уровней, которые в лучшем случае станут непреодолимым препятствием. Тем более во времена, когда после глобальной пандемии коронавируса авиакомпании оказались под мощным давлением долгов на сотни миллиардов долларов.

Если похищения самолетов в стиле Беларуси станут популярными, как когда-то в 1970-х, наиболее пессимистичные прогнозы относительно будущего авиации могут оказаться слишком радостными.

Посадка борту Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Перевод: Лесь Дымань