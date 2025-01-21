Формально военную помощь Украине этот указ не затронет, но есть неприятная деталь, которую надо учитывать, отмечают в Defence Express.

Дональд Трамп одним из первых своих указов после инаугурации на 90 дней заблокировал помощь любым государствам и организациям до проведения аудита. Украина является одним из главных получателей американской помощи, поэтому логично возникает вопрос, чем это грозит нашей стране.

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что "подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине".

Как объясняют эксперты Defence Express, речь идет не обо всех видах помощи.

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Так, в указе под названием Reevaluating And Realigning United States Foreign Aid указано, что все государственные департаменты и агентства, которые отвечают за программы помощи США по развитию (development assistance), должны приостановить новые обязательства и выплаты по имеющимся на срок 90 дней.

При этом решение о возобновлении выплат будет принято только после проведения аудита программ с целью проверки соответствия интересам США, это решение будет принимать государственный секретарь США.

При этом эксперты обращают внимание на то, что формально военную помощь Украине этот указ не затронет.

"Программы помощи США по развитию - это отдельный вид помощи, который касается поддержки экономического, социального и политического развития государств и общества. В американской правительственной терминологии помощь Украине вооружением проходила как помощь в сфере безопасности (security assistance), которой указ Трампа, судя по всему, не касается", - объясняют в Defence Express.

В то же время этот запрет может задеть любые другие виды помощи Украине, например, ту, что которая выделяется через USAID, в том числе и на восстановление поврежденной инфраструктуры, отмечают эксперты.

Кроме того, эксперты обращают внимание на ту важную деталь, что администрация Джо Байдена так и не смогла потратить все средства, которые были запланированы на помощь Украине на 2024 финансовый год. Кроме того, на 2025 американский финансовый год (который начался 1 октября 2024 года) у США еще нет утвержденного бюджета. А в его проекте о помощи Украине вооружением ничего не указано.

Указы Трампа - что известно

Дональд Трамп в первый день после инаугурации подписал ряд указов. Среди них - указ, приостанавливающий все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ их соответствия целям его политики.

Также Трамп объявил о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Также он ограничил получение гражданства США по праву рождения

Кроме того, Трамп отменил 78 исполнительных актов, принятых своим предшественником, 46-м президентом США Джо Байденом.

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