Глава Еврокомиссии поддержала увеличение украинского экспорта через Черное море.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала польских фермеров, которые вышли на протесты. Она завила про необходимость разгрузить границу Польши.

Она указала, что Европейский союз "впечатляют" усилия Польши по восстановлению верховенства закона. По ее словам, на следующей неделе Еврокомиссия примет решение о выделении Польше до 137 миллионов евро из фондов Евросоюза.

"Европа поддерживает польских фермеров. Мы также поддерживаем увеличение украинского экспорта через Черное море в мир, чтобы разгрузить сухопутную границу Польши", - заявила фон дер Ляйен на брифинге.

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Блокировка границы - главные новости

22 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приехал в Варшаву и провел важные встречи для разблокирования границы.

23 февраля министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил о намерении польских властей "защитить польский рынок" от таких украинских продуктов.

В этот же день стало известно, что польские протестующие хотят перекрыть важные трассы и пограничные переходы на своей западной границе.

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