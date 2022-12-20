Вопрос войны России против Украины будет на повестке дня.

Госсекретарь США Этони Блинкен во время визита в Китай будет говорить, в частности, о войне России против Украины. Поездка должна состояться в начале 2023 года.

Как заявил во время брифинга представитель Госдепартамента США Нед Прайс, вопрос войны России против Украины будет на повестке дня. Он добавил, что хотя Китай и заявляет о нейтралитете в этой войне, он все еще поддерживает тесные отношения с РФ.

В то же время Прайс подчеркнул, что США предостерегли Пекин от предоставления России военной поддержки или от помощи в обходе санкций, введенных из-за агрессии против Украины.

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"Мы очень внимательно следим за деятельностью Пекина в этой конкретной сфере", – заметил он.

По словам представителя Госдепа, США надеются, что Китай использует свое влияние на Россию, чтобы помочь остановить войну. Штаты и другие страны ожидают, что КНР как член Совета Безопасности ООН "действительно верит и фактически придерживается принципов, которые были в основе внешней политики Китая на протяжении десятилетий, – независимость, территориальная целостность, суверенитет".

Война в Украине: роль Китая

Китай заявил о соблюдении нейтралитета в вопросе войны России против Украины. При этом, страна продолжает поддерживать тесные связи с РФ, а иногда и усиливает сотрудничество.

По данным СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с Россией. Несмотря на то, что ранее Си Цзиньпин пытался публично дистанцироваться от Москвы, сейчас он усиливает долгосрочную ставку на Россию.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российское вторжение в Украину, особенно провал первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера Китая Си Цзиньпина. Он добавил, что ни одна страна мира так пристально не следила за провалами РФ на поле боя как Китай.

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