Украина уничтожила по меньшей мере 4 установки ЗРК С-400, которые были на полуострове, и не только.

Украинские силы с начала лета 2024 года совершили ряд атак на военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. Вражеская армия потеряла не только дорогостоящее оружие, но и столкнулась с ударами по военным складам и полигонам, сообщает "Крым Реалии".

"Согласно карте российских военных объектов на полуострове, в начале июня украинские силы нанесли удар по российскому буксиру проекта 498 "Сатурн", или "Протей" на Панском озере", - говорится в материале.

Кроме того, Силам обороны с июня и до сих пор удалось поразить по меньшей мере три дивизиона ЗРК С-300, четыре установки ЗРК С-400 и три установки РЛС.

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Кроме этого, Украина атаковала военный объект врага вблизи села Мичуриновка и поразила склад с боеприпасами в Балаклавском районе. Также журналисты зафиксировали пожары на полигонах в Витино.

"Аналитики американского института изучения войны считают, что украинские удары по объектам РФ в Крыму нацелены на ослабление противовоздушной обороны РФ перед получением истребителей F-16", - отметило издание.

Удары по объектам РФ - последние новости

Как ранее писал УНИАН, ночью 15 июля дроны атаковали мыс Фиолент в Севастополе и поразили российский дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка воинской части. Местные сообщали, что слышали по меньшей мере 8 взрывов.

Днем ранее дроны атаковали телебашню и подстанцию в Курской области. Местные власти страны-террориста сразу заявили, что якобы сбили все беспилотники, но местные жители написали обращение к Путину, где просят "дополнительной защиты".

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