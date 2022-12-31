Уровень поддержки среди россиян составляет более 70% населения.

В России протесты невозможны, потому что большинство россиян поддерживают войну против Украины.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью во время информационного телемарафона.

"Протесты не могут быть в России... Россияне на самом деле поддерживают эту войну. Да, немножко упал процент поддержки - до 70. Но это ничего не меняет. Поддерживают, потому что верят своей пропаганде, она трещит по швам, но этот перелом в мозгах сводит с ума", - сказал он.

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По словам Буданова, россияне видят вокруг себя социальные проблемы. Однако сознание россиянина, отметил он, очень легко перекладывает за них ответственность на коллективный Запад и Украину. Поэтому они и поддерживают войну.

Поддержка войны в РФ

Как сообщал УНИАН, в британской разведке в начале декабря отмечали значительное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения. Несмотря на усилия российских властей по обеспечению контроля над информационной средой, война становится все более ощутимой для многих россиян.

Также о том, что в российском обществе уменьшается поддержка вооруженной агрессии против Украины, заявляла и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, это связано со страхом смерти.

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