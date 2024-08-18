Сейчас правительство Германии работает над тем, чтобы навести порядок в сфере миграции.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам миграции Йоахим Штамп (Joachim Stamp) заявил, что беженцы, живущие в Германии, должны избегать поездок на родину, ведь это может изменить их правовой статус, пишет Spiegel.

"Германия должна оставаться открытой для мира, но не глупой. Власти должны обеспечить, чтобы люди, которые обратились за защитой сюда, но находятся в отпуске в своей стране, немедленно теряли свой статус защиты и не могли больше находиться в Германии. Точка", - предупредил он.

После чего Штамп подчеркнул, что правительство Германии "неустанно работает над тем, чтобы навести больший порядок в сфере миграции".

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"Отсутствие последовательности на этом этапе разрушает многие вещи", - отметил он на фоне сообщений о том, что искатели убежища посещают свои родные страны.

По его словам, федеральное правительство, земли и местные власти должны принять совместные меры.

Отмечается, что такая дискуссия началась после публикации немецкого телеканала RTL о том, что туристические агентства в Гамбурге якобы организуют поездки в Гиндукуш (горы в Афганистане - УНИАН) для уроженцев страны.

"Если существуют легкодоступные туристические маршруты в Афганистан, есть также возможность репатриации", - сказал сенатор Гамбурга по внутренним делам Энди Гроте.

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Украинские беженцы в мире - последние новости

Как писал УНИАН, в Германии в центре для беженцев убили украинца. В частности мужчину с тяжелыми ранениями нашел сотрудник службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь. Позже полиция арестовала подозреваемого в смерти украинца в общежитии в Ростоке.

Также сообщалось, что врачи-беженцы из Украины не могут найти работу из-за бюрократических процессов. По информации СМИ, с февраля 2022 года около 1674 врачей из числа украинских беженцев подали заявления на получение врачебной лицензии в Германии, однако к этому времени было одобрено только 187 заявок.

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