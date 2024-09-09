Несмотря на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости ускорить начало мирного процесса в Украине, правительство Германии сомневается в готовности Кремля к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны Штеффена Хебештрайта.
По его словам, недавние заявления российского руководства о войне против Украины "не создают впечатления его готовности конструктивно начать мирные переговоры". При этом канцлер "без всяких колебаний провел бы телефонный разговор по этому вопросу с российским президентом", если бы считал его на данный момент "целесообразным".
Он подчеркнул, что в Берлине пока не могут назвать дату "следующей мирной конференции", ведь это было бы "поспешным".
"Однако понятно, что во всем мире ... считают необходимым как можно быстрее закончить эту войну", - резюмировал Хебештрайт.
Германия и война в Украине - последние новости
Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины. По информации La Repubblica, он предусматривает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.
Как сообщает издание, Шольц планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.
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