Правительство Германии не видит признаков готовности российского руководства к конструктивному вступлению в мирные переговоры по Украине.

Несмотря на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости ускорить начало мирного процесса в Украине, правительство Германии сомневается в готовности Кремля к дипломатическому урегулированию. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны Штеффена Хебештрайта.

По его словам, недавние заявления российского руководства о войне против Украины "не создают впечатления его готовности конструктивно начать мирные переговоры". При этом канцлер "без всяких колебаний провел бы телефонный разговор по этому вопросу с российским президентом", если бы считал его на данный момент "целесообразным".

Он подчеркнул, что в Берлине пока не могут назвать дату "следующей мирной конференции", ведь это было бы "поспешным".

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"Однако понятно, что во всем мире ... считают необходимым как можно быстрее закончить эту войну", - резюмировал Хебештрайт.

Германия и война в Украине - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины. По информации La Repubblica, он предусматривает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

Как сообщает издание, Шольц планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

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