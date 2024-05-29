Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик признал, что такую позицию занимают немногие страны.

Польша поддерживает право Украины использовать западное оружие против российских оккупантов на территории РФ. Как сообщает Polskie Radio, об этом в Брюсселе заявил заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

"Польша считает, что Украина должна иметь право использовать западное оружие для поражения целей на территории России. Об этом в Брюсселе заявил заместитель министра обороны Польши. К разрешению на такое использование военной техники с Запада призвал украинский президент. Владимир Зеленский находился с визитом в Брюсселе несколько часов", - пишет издание.

Как отмечается, Томчик подчеркнул, что не должно быть никаких ограничений. В то же время он признал, что такую позицию занимают немногие страны.

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"Безусловно, ситуация выглядит так, что Россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться. Польская позиция четкая - Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", - сказал он.

По данным издания, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет полное право на оборону, чтобы атаковать цели за пределами своих границ. Такого же мнения придерживается глава дипломатии ЕС - Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС не ставить страх перед эскалацией конфликта выше права Украины на оборону. Другую позицию представил бельгийский премьер-министр - Александр Де Кроо на совместной конференции с Владимиром Зеленским отметил, что военную технику, которую поставляют в Украину, должны использовать только на ее территории.

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Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны, поставлявшие свое оружие Украине, сняли возражения относительно его использования на территории РФ против агрессора. Боррель отметил, что министры обсудили возможность снятия ограничений для Вооруженных сил Украины на применение западного вооружения с целью нанесения ударов по военным объектам на российской территории. В частности, этот вопрос поднимал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который лично присутствовал на заседании.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza, заявил что Польша не должна исключать отправку войск в Украину. По его словам, поляки не должны этого исключать, а "должны оставить" кремлевского диктатора Владимира Путина в догадках относительно намерений.

Министр не уточнил, какой потенциально может быть роль польских войск в российско-украинской войне.

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