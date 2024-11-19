В Польше предупредили Россию о вероятных последствиях.

Россия осуществляет систематические нападения на архитектуру европейской безопасности, которые являются "беспрецедентными по разнообразию и масштабу". Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Польши, Италии и Испании, пишет Sky News.

"Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС является беспрецедентной по своему разнообразию и масштабу, создавая значительный риск безопасности", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дополнительно предупредил Россию, что остальные российские консульства в Польше закроют, если Москва не прекратит совершать диверсионные акты в Европе.

Видео дня

"Я закрыл консульство в Познани. Если они не остановятся, мы закроем остальные", - сказал он на пресс-конференции.

Российские диверсии в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, в октябре Европу всколыхнула диверсия, которая лишь чудом не привела к трагедии. Подозреваемые в связях с РФ диверсанты подложили зажигательное устройство в посылку, которая должна была вспыхнуть при ее перевозке в самолете. Но устройство вспыхнуло, когда посылка еще находилась на сортировочном складе курьерской компании.

Также мы рассказывали, что ранее в Польше задержали украинца, который планировал поджог одной из фабрик на территории страны. Мужчина заявил, что готовил диверсии по поручению специальных служб Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: