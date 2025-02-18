По данным российских блогеров, базу атаковали сирийские повстанцы.

В ночь на 18 февраля неизвестные беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает Sabereen news.

На опубликованном видео слышны звуки взрывов. Канал утверждает, что это работа российской ПВО. По данным российских блогеров, базу атаковали сирийские повстанцы.

Между тем военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV отметил, что сирийские повстанцы начали активно использовать БПЛА различных типов еще во время своего наступления.

"Они либо сами научились, либо получили очень подробные инструкции. От кого они могли их получить - здесь источников не мало. Возможно это были даже украинские спецслужбы. Не можем вычеркивать их. Надо смотреть, кому это было выгодно", - сказал Нарожный.

Он добавил, что в первую очередь этот удар был выгоден именно сирийцам. Поскольку пребывание россиян на их территории продолжает нести для них угрозу. Эксперт также объяснил, почему россиянам выгодно оставаться в Сирии. Нарожный подытожил:

"Для россиян это единственная база в Средиземном море. И с этой базы контролировать торговые пути, могут наносить почти по любой стране Средиземноморья удар".

Ситуация в Сирии: что надо знать

В начале декабря сирийские повстанцы вошли в Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада. Он вместе с семьей скрывался в России. После этого Москва начала переговоры с новым режимом Сирии о сохранении в стране собственных военных баз.

Впоследствии новая власть Сирии отметила, что она согласна на сохранение российских баз в стране. Но только пока любое соглашение с Кремлем будет отвечать интересам страны.

Впоследствии Bloomberg также сообщил, что Сирия требует от россиян компенсацию за разрушения, вызванные бомбардировками за время гражданской войны. О какой именно форме компенсации идет речь - журналисты не сообщили.

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