На этот раз Бэнкси решил изобразить различных животных.

Известный анонимный художник Бэнкси озадачил британцев своим новым рисунком большого кота, который появился на рекламной доске на Эджвар Роуд в Криклвуде, что на северо-западе Лондона. Через несколько часов рисунок исчез, его сняли подрядчики, которые боялись, что его снесут.

Позже Бэнкси подтвердил, что изображение принадлежит ему, а также пообещал еще несколько сюрпризов.

В то же время проект The Observer издания The Guardian сообщил, что седьмое изображение может уже скоро появиться в другом неожиданном месте. Представитель издания посоветовал лондонцам быть внимательными еще несколько дней, пока не появится этот рисунок.

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"Уже неделю на улицах столицы можно увидеть ряд необычных животных, которые появились благодаря Бэнкси, в частности пеликанов, козу и троицу обезьян. Видение художника простое: новейшее уличное искусство призвано подбодрить публику в период, когда заголовки новостей были мрачными, а свет часто было труднее различить, чем тень. Понятно, что Бэнкси надеется, что его работы подбодрят людей моментом неожиданного развлечения, а также мягко подчеркнут человеческую способность к творческой игре, а не к разрушению и негативу", - отметили в издании.

В то же время организация, которая поддерживает Бэнкси, Pest Control Office, считает, что некоторые недавние теоретические рассуждения о значении каждого нового изображения были слишком ангажированными.

Когда у моста Кью на юго-западе Лондона появился козел, некоторые подумали, что это может быть символом человеческой глупости. Другие предположили, что это может быть визуальный каламбур на идею козла, который теперь означает "величайший из всех времен и народов" в популярном языке.

Позже появились два силуэта слоновьих голов, хоботы которых тянулись друг к другу сквозь замурованные окна дома в Челси. А потом появилось трио обезьян, которые раскачивались на мосту через Брик-Лейн на востоке Лондона.

Рисунки Бэнкси - последние новости

Как писал УНИАН, уличный художник Бэнкси, который предпочитает оставаться инкогнито, создал новые работы - козла, слонов, обезьян и волка. Отмечается, что Бэнкси за четыре дня опубликовал в Инстаграме фотографии 4 своих новых работ в Лондоне. По словам создателя сериала "Би-би-си" "История Бэнкси" Джеймса Пика, художник развернул целую "кампанию" новых рисунков.

Также известно, что Бэнкси посещал и Украину, в частности Киевскую область, которая находилась под оккупацией РФ в марте 2022 года. В некоторых городах художник нарисовал свои символические рисунки. В частности, в Гостомеле пытались украсть одну из его работ, однако правоохранители помешали этому.

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