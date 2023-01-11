На сайте возникла проблема с мошенническими регистрациями.

Россияне попытались сорвать онлайн-аукцион, на котором продавали рисунки британского художника Бэнкси, чтобы собрать деньги для Украины.

Об этом сообщается на сайте благотворительной организации Legacy of War Foundation. Во время приема заявок на 50 принтов Бэнкси стоимостью 5000 фунтов стерлингов они зафиксировали 3500 мошеннических регистраций из России.

"В настоящее время мы просматриваем зарегистрированные заявки и вскоре сообщим успешным кандидатам. Спасибо за поддержку. Сайт получил более 1 миллиона запросов (и 3500 враждебных атак с российских IP-адресов), поэтому мы будем благодарны вам за терпение", - говорится в сообщении на сайте.

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Бэнкси поддерживает Украину

Как сообщал УНИАН, 9 декабря художник опубликовал снимок своей новой работы в Instagram. Он сообщил, что выставит 50 таких рисунков на аукцион, а все вырученные средства отправит на помощь Украине.

Деньги должны пойти на закупку машин скорой помощи, генераторов, газовых оборгевателей и электрооборудования.

Напомним, что осенью Бэнкси тайно прибыл в Украину и создал семь граффити. Позже он опубликовал видео со своей поездки в Instagram.

В начале декабря Ирпенский городской совет признал его почетным гражданином города.

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