Власти США убеждают американцев, что оружие для ВСУ дает новые рабочие места.

Администрация президента США Джо Байдена пытается увеличить поддержку республиканцев в отношении выделение помощи Украине. Для этого Белый дом распространяет информацию о том, какие штаты получили миллиарды долларов инвестиций благодаря этому.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на документы, администрация Байдена распространила среди законодателей карты, чтобы показать разбивку по штатам инвестиций на сумму 27 миллиардов долларов и расходы на "закупку боеприпасов и тактических транспортных средств".

Речь идет, в частности, об Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине, где сконцентрированы производственные мощности, которые вместе получают контракты на общую сумму более 1 миллиарда долларов на свою продукцию для помощи Украине. Также еще 18 миллиардов долларов распределены по производственным мощностям в более чем 20 других штатов.

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Как отмечается, Пенсильвания получила больше других - 2,364 миллиарда долларов расходов и инвестиций на производство оружия и боеприпасов. При этом трое из восьми конгрессменов-республиканцев от этого штата голосовали против военной помощи Украине.

В Техасе 18 из 25 представителей Республиканской партии США проголосовали против помощи Украине, хотя благодаря этому штат получил 1,45 миллиарда долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия. В Аризоне трое из шести представителей конгрессменов-республиканцев проголосовали против помощи, которая привлекла в штат 2,196 миллиарда долларов.

Как известно, Пенсильвания и Аризона являются ключевыми штатами, которые будут критически важными для Байдена на выборах президента в следующем году.

Выборы США и их влияние на войну в Украине

Недавно в Госдепе заявили, что российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

Украинские власти предложили кандидатам в президенты США посетить нашу страну, чтобы их позиция в отношении Украины была сформирована после того, как они все воочию увидят.

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