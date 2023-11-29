Лидер демократического большинства в Сенате обещает подать законопроект на голосование даже без соглашения с республиканцами.

Сенат США начнет обсуждение проектов законов по оказанию помощи Украине и Израилю уже на следующей неделе. Об этом сообщил лидер демократического большинства верхней палаты Конгресса Чак Шумер, информирует Голос Америки.

Он добавил, что проект помощи необходим, даже если с республиканцами не будет достигнуто соглашение о финансировании границы.

"Я представлю эти проекты на рассмотрение на следующей неделе и надеюсь на двухпартийную поддержку, потому что это единственный путь для достижения результата", - сказал Шумер.

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Ранее в прошлом месяце президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой утвердить 106 миллиардов долларов на национальную безопасность, включая помощь Украине из-за российского вторжения, а также поддержку Израилю после нападений 7 октября со стороні ХАМАС (признанной террористической организацией в США) и усиление безопасности на границе Мексики и США.

"Однако финансирование пока не было утверждено, что вызывает опасения, что средства для Украины могут вообще не быть выделены, особенно после того, как Палата представителей, возглавляемая республиканцами, приняла законопроект, включающий помощь Израилю, но не Украине", - пишет издание.

Полномочный представитель Комитета Сената по ассигнованиям, сенатор Патти Мюррей, заявила, что Сенат должен принять закон о финансировании, который включает помощь в обеспечении безопасности для Украины и Израиля, гуманитарную помощь и помощь союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы не можем говорить миру, что Америка поддерживает лишь некоторых своих союзников время от времени", - отметила Мюррей.

СМИ напоминает, что запрос Байдена в Конгресс включал 60 миллиардов долларов помощи для Украины, примерно половина этой суммы должна быть направлена на пополнение военных запасов США, а также 14 миллиардов долларов для Израиля и обеспечения безопасности на границе Мексики и США. Республиканцы в Сенате заявили, что отклонят дополнительный законопроект о расходах, если он не будет включать помощь в обеспечении безопасности границы.

"Резкое увеличение количества нелегальных мигрантов, пересекающих юго-западную границу США, создает угрозу для способности страны задерживать новых мигрантов, что является политической проблемой для Байдена по мере его подготовки к переизбранию в следующем году", - пишет издание.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена.

"Думаю, что все это произойдет в ближайшие дни. Я настроен уверенно и оптимистично, что мы сможем преодолеть этот барьер", - заявил Джонсон.

В свою очередь сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл сделал громкое заявление о военном бюджете страны. В частности, он назвал американскую армию самой слабой за всю свою историю и раскритиковал возможное оказание военной помощи Украине и Израилю.

"Мы тратим деньги направо и налево. Это полная катастрофа, которую администрация Байдена сама нанесла американским налогоплательщикам", - заявил политик.

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