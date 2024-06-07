Растут опасности, которые могут резко и неожиданно повысить ставки в войне.

По мере того, как война с Россией продолжается, администрация Джо Байдена берет на себя все большие риски, чтобы поддержать Украину. Последним примером является решение Белого дома разрешить украинским силам использовать американское оружие для поражения целей на территории России. Мы также можем вскоре увидеть представителей НАТО на территории Украины, которые будут тренировать бойцов, пишет Time.

Отмечается, что полгода назад западные лидеры не были готовы обсуждать ни одно из этих изменений – по крайней мере публично. Но недавние победы России на поле боя и более жесткое отношение Запада к Владимиру Путину начали стирать эти красные линии. Российские войска начали продвигаться вдоль длинных фронтов войны и снова угрожают Харькову, который расположен у российской границы. Невозможно бесконечно долго защищать Харьков, не открывая ответный огонь по целям через границу. Также страх перед дальнейшим продвижением российских войск этим летом заставил западных лидеров обеспокоиться, что Украина может проиграть войну, если они не будут принимать срочные и решительные меры.

Байден также решил, что большинство угроз Путина о возмездии не заслуживают доверия. После неоднократных угроз (обычно неконкретных) против стран НАТО в ответ на различные акты предполагаемой агрессии и даже предупреждений о возможности применения Россией ядерного оружия, Путин предпринял очень мало действий, которые могли бы спровоцировать более широкую войну. Отчасти это может быть связано с тем, что Вашингтон, похоже, выразил России свои "красные линии", подчеркивают журналисты.

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По словам авторов, Байден также берет на себя больший риск в отношениях с Россией, поскольку хочет избежать впечатления, что он делает меньше, чем европейские союзники. Наконец, после 27 месяцев войны, без действительно опасной эскалации до конфликта, который бы поставил НАТО и Россию нос к носу, толерантность к риску растет по мере того, как война затягивается.

Мы также можем ожидать новостей, возможно, на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце, о пакте безопасности Запада с Украиной. Хотя это не будет автоматическим обязательством по взаимной обороне, которое приходит с членством в НАТО, он, вероятно, подтвердит долгосрочные обязательства перед Украиной и формализует процесс, который ускорит утверждение вооружений и другой помощи.

"Тем не менее, существует реальный и растущий риск конфликта России с США и другими членами НАТО. Западные лидеры не могут ожидать, что Путин будет сидеть сложа руки, когда все его блефы будут раскрыты. Он не собирается начинать лобовую атаку на страну НАТО, но риск все более агрессивных и разрушительных российских кибератак растет, и Кремль может найти другие способы усложнить жизнь в странах НАТО. Существует также очевидный риск того, что Украина может использовать западное оружие для атак, которые (случайно или намеренно) ударят по российскому гражданскому населению. Или что в результате российских ударов по Украине погибнут инструкторы НАТО. Любой из этих сценариев приведет к дальнейшей эскалации", – говорится в статье.

Авторы добавляют, что растут опасности, которые могут резко и неожиданно повысить ставки в этом конфликте.

Война с Россией – последние новости

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал предоставленное его страной Киеву ограниченное разрешение наносить удары по российским территориям американскими боеприпасами. По словам главы Пентагона, это будет "очень, очень полезно для украинцев в будущем".

Президент США Джо Байден на церемонии памяти 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии заявил, что Запад "не уйдет" от Украины на фоне полномасштабного российского вторжения.

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