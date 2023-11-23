Ранее белорусские граждане могли оформлять разрешения на постоянное место жительства и загранпаспорта в дипмиссиях за рубежом.

Граждане Беларуси уже не смогут свободно уехать за границу на постоянное место жительства. Теперь они будут обязаны получить соответствующее разрешение в миграционных органах внутри страны. Об этом сообщает белорусская служба "Радио "Свобода" со ссылкой на постановление Совета министров страны.

Согласно документу, по новым правилам заявление придется подавать в территориальное подразделение отдела по гражданству и миграции. Вместе с ним нужно будет заполнить анкету с вопросами об образовании, специальности, налоговых обязательствах и алиментах, а также указать в ней контакты родственников.

Впоследствии миграционные отделы проверят, не запрещено ли желающему выехать на постоянное место жительства гражданину покидать страну, в том числе, нет ли у него долгов по налогам и алиментам. В отношении военнообязанных запрос направят также в военкомат.

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"На обработку и подготовку разрешения или отказа на выезд отводится в общей сложности 35 дней", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что до сентября белорусские граждане могли оформить разрешения на постоянное место жительства и загранпаспорта в дипмиссиях за рубежом. С 7 сентября оформлять новые паспорта можно только на территории Беларуси.

Последние новости Беларуси

Беларусь сигнализирует об открытости к диалогу с будущим правительством Польши. Об этом заявил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Россия и Беларусь продолжают операции против Польши, направленные на уничтожение имиджа РП, подрыв взаимного доверия между поляками и украинцами, высмеивание структур безопасности Республики Польша, а также сеяние тревоги в нашем обществе", - написал он.

Также УНИАН сообщал, что в начале вторжения РФ в Украину Лукашенко готовился бежать в Польшу. Об этом пишет польский журналист Збигнев Парафянович в своей книге Polska na wojnie ("Польша на войне"), которая раскрывает ранее неизвестные "польские" аспекты российско-украинской войны.

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