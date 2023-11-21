В исключительных случаях украинцы из районов, где ведутся активные боевые действия, могут выехать за границу по внутреннему паспорту.

Глава Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, могут ли граждане Украины все еще выехать за границу по внутренним паспортам и от чего это зависит.

В интервью РБК-Украина он напомнил, что пересечение границы происходит как с украинской стороны, так и через границу сопредельных стран и существуют соглашения, определяющие перечень документов, которые дают основания для пересечения границы, в первую очередь речь идет о загранпаспорте.

И если в первые месяцы после начала войны сопредельные страны активно шли на то, чтобы люди могли пересекать границу, в том числе и по внутренним паспортам, то сейчас ситуация вернулась к тому, что люди должны иметь загранпаспорт для пересечения границы

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"Но если человек пересекает границу как беженец – следуя в первую очередь из районов, где ведутся боевые действия – и у него есть объективные основания, что не удается восстановить быстро или сделать загранпаспорт, то в исключительных случаях сопредельная сторона может пропустить граждан Украины по внутренним паспортам", - отметил Демченко.

Он добавил, что украинские пограничники также изучают обстоятельства выезда, и могут контактировать с пограничниками сопредельной страны для того, чтобы понять, пропустят ли они человека при таких обстоятельствах по внутреннему паспорту.

Демченко также добавил, что по свидетельству о рождении дети-граждане Украины могут ехать за границу – это прописано в правилах пересечения границы. При этом такая норма была согласована в том числе и с пограничниками сопредельных стран.

Пересечение границы - новости

Ранее в "Дие" опровергли информацию насчет цифровых документов в приложении при пересечении границы на пропускных пунктах. По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дии" не предусмотрено.

7 ноября вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров проинформировал, что правительство поддержало возможность оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу через государственное приложение "Дія".

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