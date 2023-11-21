Глава Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, могут ли граждане Украины все еще выехать за границу по внутренним паспортам и от чего это зависит.
В интервью РБК-Украина он напомнил, что пересечение границы происходит как с украинской стороны, так и через границу сопредельных стран и существуют соглашения, определяющие перечень документов, которые дают основания для пересечения границы, в первую очередь речь идет о загранпаспорте.
И если в первые месяцы после начала войны сопредельные страны активно шли на то, чтобы люди могли пересекать границу, в том числе и по внутренним паспортам, то сейчас ситуация вернулась к тому, что люди должны иметь загранпаспорт для пересечения границы
"Но если человек пересекает границу как беженец – следуя в первую очередь из районов, где ведутся боевые действия – и у него есть объективные основания, что не удается восстановить быстро или сделать загранпаспорт, то в исключительных случаях сопредельная сторона может пропустить граждан Украины по внутренним паспортам", - отметил Демченко.
Он добавил, что украинские пограничники также изучают обстоятельства выезда, и могут контактировать с пограничниками сопредельной страны для того, чтобы понять, пропустят ли они человека при таких обстоятельствах по внутреннему паспорту.
Демченко также добавил, что по свидетельству о рождении дети-граждане Украины могут ехать за границу – это прописано в правилах пересечения границы. При этом такая норма была согласована в том числе и с пограничниками сопредельных стран.
Пересечение границы - новости
Ранее в "Дие" опровергли информацию насчет цифровых документов в приложении при пересечении границы на пропускных пунктах. По закону пересечение границы с цифровым загранпаспортом в "Дии" не предусмотрено.
7 ноября вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров проинформировал, что правительство поддержало возможность оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу через государственное приложение "Дія".