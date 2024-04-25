В Беларуси заявили, что Минск якобы готовились атаковать беспилотными летательными аппаратами с территории Литвы.
Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель заявил на VII Всебеларуском народном собрании, что с прошлого года силовики пресекли более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь.
"КГБ во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работа по данному направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным", - сказал он.
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Как известно, в Минске постоянно делают заявления о том, что Запад якобы посягает на независимость страны. Лукашенко уверяет, что они не хотят войны, но в случае агрессии ответят.
Недавно было опубликовано видео, на котором он обсуждает с военнослужащими возможность захвата Сувалкского коридора.
Ранее в погранслужбе Литвы сказали, что спецслужбы Беларуси пытаются вербовать их граждан для фиксации передвижений литовских вооруженных сил.