В КГБ говорят, что якобы закрыли 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины.

В Беларуси заявили, что Минск якобы готовились атаковать беспилотными летательными аппаратами с территории Литвы.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Иван Тертель заявил на VII Всебеларуском народном собрании, что с прошлого года силовики пресекли более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь.

"КГБ во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работа по данному направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным", - сказал он.

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Как известно, в Минске постоянно делают заявления о том, что Запад якобы посягает на независимость страны. Лукашенко уверяет, что они не хотят войны, но в случае агрессии ответят.

Недавно было опубликовано видео, на котором он обсуждает с военнослужащими возможность захвата Сувалкского коридора.

Ранее в погранслужбе Литвы сказали, что спецслужбы Беларуси пытаются вербовать их граждан для фиксации передвижений литовских вооруженных сил.

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