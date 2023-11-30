Консульский округ, кроме Ростовской и Волгоградской областей РФ, будет включать Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Беларусь планирует открыть Генеральное консульство в российском Ростове-на-Дону. Консульский округ генконсульства будет включать, кроме Ростовской и Волгоградской областей, оккупированные Россией Крым, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

В документе также рекомендуется правительству Ростовской области выделить служебные и жилые помещения в аренду или на покупку или предоставить участок земли для строительства здания генерального консульства.

"Рекомендовать правительству Ростовской области выделить в г. Ростове-на-Дону для генерального консульства Республики Беларусь служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой Беларусь в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного генерального консульства", - говорится в распоряжении за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Добавим, что в Ростове-на-Дону уже функционирует отделение посольства Беларуси.

Отношения РФ и Беларуси - последние новости

Россия продолжает вкладываться в модернизацию военной инфраструктуры Беларуси. Так, накануне в Москве по итогам заседания "Совета министров Союзного государства" было подписано постановление, утверждающее программу модернизации тыловых объектов региональной группировки войск на 2023-2027 годы, включая Беларусь.

Также УНИАН сообщал, что "вагнеровцы" массово возвращаются из Беларуси в РФ. В лагере остались лишь самые опытные наемники - те, которые будут заниматься военной подготовкой на белорусских полигонах и отправятся в Африку и Сирию.

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