Президент США утверждает, что во время дебатов с оппонентом-республиканцем ужасно себя чувствовал.

Президент США, демократ Джо Байден приписал себе достижение насчет российского диктатора Владимира Путина - заявил, что он смог его остановить.

Американский лидер в интервью ABC News назвал себя человеком, которому удалось сплотить НАТО и объединить 50 государств, которые находятся не только в Европе, чтобы помочь украинцам, которые противостоят агрессии РФ.

"…Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS (трехсторонний пакт безопасности, альянс, что образовали Штаты, Британия и Австралия, - Ред.) разработал южно-тихоокеанскую инициативу…", - заявил лидер американцев.

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Байден также оправдался за провальные дебаты с оппонентом на будущих выборах президента США - экс-президентом республиканцем Дональдом Трампом. Глава страны утверждал, что был болен и "чувствовал себя ужасно". По словам Байдена, до мероприятия он даже просил проверить, нет ли у него коронавируса COVID, тест оказался негативным. "Я просто сильно простудился", - подчеркнул он.

Байден также заверил, что может победить Трампа на выборах и руководить американским государством на протяжении второго президентского срока. "Я бы не баллотировался, если бы не думал, что это так", - утверждал президент.

В центре внимания дебаты Байден - Трамп: что нужно знать

В конце июня прошли первые теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Издание The Wall Street Journal написало, что действующий президент Штатов потерпел провал в первой "схватке" с республиканцев. Журналисты отмечали, что демократ "заикался" и выглядел не таким энергичным, как его оппонент.

Во время дебатов Трамп заявил, что Владимир Путин никогда бы не вторгся на украинскую территорию, если бы в США был президент, которого диктатор уважает.

Стоит отметить, что президентские выборы в США 2024 запланированы на 5 ноября. WP выяснило, что 168 влиятельных демократов призвали Байдена сняться свою кандидатуру.

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