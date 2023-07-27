Ранее в Пентагоне опасались, что этот шаг создаст прецедент для преследования американских военных.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден тайно распорядился передать доказательства военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Украине, в Международный уголовный суд в Гааге.

Как пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники, по мнению должностных лиц, это является показателем серьезных изменений в американской политике. Чиновники отмечают, что ранее Пентагон противился этому, ведь опасался создания прецедента, который позволит преследовать американских военных. И такое решение Джо Байдена это многомесячное сопротивление перечеркивает. При этом доподлинно не известно, что именно побудило американского президента к такому решению.

"Отмечается, что американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздерживались от того, чтобы делиться этим с Гаагой", – говорится в материале.

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Военные преступления России в Украине

С начала вторжения России в Украину российские оккупанты совершили тысячи военных преступлений против украинцев. Среди них расстрелы, изнасилования, пытки, удары по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры, а также принудительная депортация украинцев, в частности детей.

Эти дела расследуются украинскими правоохранителями. По некоторым из них уже оглашен приговор, в других – идентифицированы военные преступники. Так, 24 июля 2023 года стало известно, что СБУ идентифицировала 11 россиян, которые расстреливали автомобили с гражданскими людьми в Буче во время оккупации Киевщины в первые месяцы полномасштабной войны. Всем заочно сообщено о подозрении.

Кроме того, в Украине будут судить 5 российских военных, которые расстреляли 10 автомобилей с людьми в Гостомеле. Также устанавливаются личности других россиян, причастных к преступлению.

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